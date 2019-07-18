Кузьме Скрябину, погибшему четыре года назад, выписали штраф (видео)

Знакомые Кузьмы уже пишут, что оплатят эту сумму, и требуют привлечь к ответственности отправителя сообщения.

Сотрудники налоговой службы Киева прислали музыканту Кузьме Скрябину, который погиб в ДТП более четырех лет назад, сообщение со штрафом в размере 1 тысяча 613 гривень 35 копеек.

Об этом в сети сообщил его друг и коллега Владимир Бебешко, говорится в сюжете ТСН.

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Знакомые Кузьмы уже пишут, что оплатят эту сумму, и требуют привлечь к ответственности отправителя сообщения. Кузьма Скрябин погиб более четырех лет назад в автомобильной аварии. Вблизи Кривого Рога внедорожник, за рулем которого был певец, на большой скорости столкнулся с молоковозом. Удар пришелся именно на сторону водителя. Кузьма погиб мгновенно.

Напомним, 2 февраля 2015 года лидер группы «Скрябин» погиб в автокатастрофе на Днепропетровщине.

В этом году, 17 августа, основатель культовой украинской группы «Скрябин» мог бы праздновать свой 50-й день рождения. К этой дате Укрпочта презентовала новую почтовую марку «Андрей Кузьменко. 1968-2015 (Скрябин)» с изображением певца.

Музыкант запомнился поклонникам хорошим чувством юмора и глубокими содержательными текстами, а также активной гражданской позицией.