Телеведущая осудила людей, которые во всем ищут выгоду.

Недавно Лилия Ребрик впечатлила поклонников радостной новостью - они с супругом Андреем Диким ждут третьего ребенка. Однако нашлись и хейтеры, которые сказали, что телеведущая забеременела, чтобы ее супруг откосил от армии.

Лилия решила не молчать и сразу же расставить все точки над "і". Она сказала, что они с мужем мечтали о третьем ребенке.

"Люди, которые считают, что ребенка рожают, чтобы "откосить от армии" или уехать за границу, что с вами? Вы серьезно рассматриваете ребенка как инструмент достижения чего-нибудь? Вдумайтесь: вы в рождении ребенка видите выгоду! Вы по каким жизненным принципам вообще живете? Так вот я вас удивлю: люди рожают детей, потому что любят друг друга! И чувствуют, что готовы рожать еще, потому что могут детей окружить любовью, заботой и воспитать их в крепкой счастливой семье. И да – в своей родной стране! И да- могут, потому что работают и платят налоги", - написала Ребрик в Instagram.

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Также она призвала людей воспринимать мир не из-за выгоды, а из-за сердца. По ее словам, с этого ракурса он интереснее.

Кроме того, телеведущая отметила, что всегда готова к открытому диалогу и комментариям, однако может и отправить хейтеров в "черный список".

Напомним, ранее Лилия Ребрик после волны хейта похвасталась фигурой в бикини.

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