Пол малыша пока неизвестен.

Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками радостной новостью - они с супругом Андреем Диким ждут третьего ребенка.

Так, Лилия обнародовала семейные фотографии, сделанные на природе. В кадре она позирует в длинном платье и держится за животик, а Андрей целует ее в уже округлившийся животик и держит на спине двух их дочерей - Диану и Полину.

Видно, что они очень счастливы и с нетерпением ждут пополнения в семье.

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"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем жизнь. Новая жизнь!" - подписала фото Ребрик.

Пол будущего ребенка пока неизвестен. Однако, как призналась сама Лиля, для нее это и не важно. Она готова и к девочке, и к мальчику.

Как отреагировали пользователи сети

"Самые искренние пожелания многодетной семье"

"Поздравляем вас. Пусть Бог вас бережет"

"Лиля, какая ты красотка. Поздравляем вас"

"Боже, какая же прекрасная новость. Поздравляем вас от всего сердца"

Напомним, в 2011 году Лилия Ребрик вышла замуж за хореографа Андрея Дикого. Вскоре у них родилась дочь Диана, а затем супруги узнали об еще одном пополнении. На свет появилась еще одна дочь Полина.

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