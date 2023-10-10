Украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками радостной новостью - они с супругом Андреем Диким ждут третьего ребенка.
Так, Лилия обнародовала семейные фотографии, сделанные на природе. В кадре она позирует в длинном платье и держится за животик, а Андрей целует ее в уже округлившийся животик и держит на спине двух их дочерей - Диану и Полину.
Видно, что они очень счастливы и с нетерпением ждут пополнения в семье.
"Жить жизнь. Любить жизнь. Носить под сердцем жизнь. Новая жизнь!" - подписала фото Ребрик.
Пол будущего ребенка пока неизвестен. Однако, как призналась сама Лиля, для нее это и не важно. Она готова и к девочке, и к мальчику.
Как отреагировали пользователи сети
- "Самые искренние пожелания многодетной семье"
- "Поздравляем вас. Пусть Бог вас бережет"
- "Лиля, какая ты красотка. Поздравляем вас"
- "Боже, какая же прекрасная новость. Поздравляем вас от всего сердца"
Напомним, в 2011 году Лилия Ребрик вышла замуж за хореографа Андрея Дикого. Вскоре у них родилась дочь Диана, а затем супруги узнали об еще одном пополнении. На свет появилась еще одна дочь Полина.