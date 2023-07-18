Украинская телеведущая Лилия Ребрик на днях столкнулась с хейтом в сети из-за отдыха в Турции. Но даже несмотря на это она нашла в себе силы не расстраиваться и веселиться хотя бы ради детей - дочерей Дианы и Полины.
Знаменитость обнародовала в своем инста-блоге новое яркое фото в желтом купальнике. В кадре она позирует у берега моря, демонстрируя свою роскошную фигуру.
"А фото в купальнике можно?" - поинтересовалась у поклонников Ребрик.
Стоит отметить, что под этим фото было больше одобрительных комментариев, чем хейта. Пользователи сети написали:
- "Наша украиночка"
- "Вы очень красивая девушка"
- "Афродита"
- "Богиня"
- "Шикарная женщина"
Стоит отметить, что в комментариях "появился" и супруг Ребрик, хореограф Андрей Дикий. "Моя богиня, очень люблю", - написал он.
Напомним, ранее фолловеры набросились на Лилию Ребрик с обвинениями, что у нее нет совести. Они говорили, что те деньги, которые она потратила на отдых, лучше бы направила на помощь ВСУ. Ребрик не стала молчать. Она ответила всем хейтерам и отстояла свою позицию в этом вопросе.