Друзья актера бьют тревогу.

Оскароносный актер Бен Аффлек, который переживает кризис в браке с известной певицей Дженнифер Лопес, начал злоупотреблять алкоголем. Близкое окружение знаменитости бьет тревогу из-за этого.

В комментарии для издания Daily Mail, друзья актера рассказали, что он снова начал употреблять спиртные напитки в больших количествах и выразили свои опасения. Они переживают за Аффлека, ведь ранее он был частым пациентом в реабилитационных центрах.

Известно, что актер много лет страдал алкоголизмом. Долгое время ему удавалось быть трезвым. Однако сейчас его друзья считают, что развод с Лопес снова негативно повлиял на его состояние и звезда пытается утолить боль алкоголем.

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"Слышал, он пьет. У него внутри полно демонов, он действительно проблемный человек", - поделился инсайдер.

При этом другой близкий товарищ кинозвезды говорит, что Бен начал часто употреблять и даже видел его в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Я видел его со стеклянными глазами, и это вызывает настоящее беспокойство у всех, кто заботится о нем", - добавил знакомый актера.

Стоит указать, что ни Бен, ни Дженнифер не комментируют свой развод. Однако они давно не появляются на публике и даже живут отдельно. Более того, звезды решили продать свой совместный особняк в Лос-Анджелесе.

К слову, в 2001 году актер и певица закрутили роман, и Аффлек сразу сделал предложение возлюбленной. Свадьба была запланирована на 2003 год, но ее отменили. После почти двадцати лет перерыва они снова сошлись и решили тайно пожениться в 2022 году во время пандемии.

Напомним, ранее друзья Лопес и Аффлека рассказали, как пара переживает развод.

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