Мужчина сейчас уже проходит реабилитацию.

Украинский ведущий и продюсер Юрий Горбунов неожиданно показался на костылях и объяснил, что с ним произошло.

Оказалось, что недавно он получил бытовую травму. Именно она стала причиной для дальнейшего хирургического вмешательства, но подробности инцидента Юрий решил не рассекречивать.

"Это бытовая травма! Домашняя, банальная бытовая травма. Но операцию пришлось откладывать, потому что я снимался. Вот отснялся и сразу сделали операцию", - прокомментировал Горбунов в проекте "ЖВЛ представляет".

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Юрий также добавил, что сейчас находится на реабилитации и пока может ходить только на костылях. Но, по словам ведущего, у него нет времени на полноценный покой и отдых. Поэтому, несмотря на травму, он продолжает активно работать над новыми проектами и переносит последствия своей операции "на ногах".

Напомним, ранее стало известно, что украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев получил серьезную травму на полигоне. Мужчина показался на костылях на одном из мероприятий и отметил, что на фронте каждая ситуация опасна для жизни.

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