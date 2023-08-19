Горбунов добавил, что на съемку в Варшаве поехали только критически-важные сотрудники и участники проекта.

Уже 3 сентября в 21:00 на телеканале "1+1 Украина" состоится долгожданная премьера европейского сезона "Голосу країни". На YouTube-канале журналистки Алины Доротюк под названием "На часі" вышло интервью с ведущим проекта Юрием Горбуновым.

Он рассказал о том, почему "Голос країни" актуален, какую поддержку оказали польские коллеги и кто стал участниками нынешнего сезона. По словам Горбунова, в 13-м сезоне приняли участие исключительно украинцы и вокалисты с украинскими корнями.

"Этот сезон отличается тем, что в нем участвуют исключительно украинцы. На слепых прослушиваниях у нас был участник из Кубы, у которого мама украинка. Он в совершенстве выучил язык и поет украиноязычные песни. В этом сезоне будут герои, которые много лет живут за границей и все это время демонстрируют нашу культуру всему миру. К тому же будут вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабного вторжения. Будет много девушек, которые с детьми выехали из Украины во время полномасштабной войны и пришли на "Голос країни", чтобы получить немного ощущения родного дома", - отметил Горбунов.

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Новый сезон снимается в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях. Ведущий прокомментировал сотрудничество двух вещателей:

"Нынешний "Голос країни" выйдет на телеэкраны благодаря нашим польским партнерам. Мы очень благодарим наших коллег за такую большую поддержку, ведь они проспонсировали весь сезон от декораций и до логистики. Поляки в который раз продемонстрировали, насколько сильно они поддерживают Украину в разных отраслях. В данном случае это телевизионная отрасль, которая обязательно должна работать во время войны".

Юрий Горбунов добавил, что на съемку в Варшаве поехали только критически-важные сотрудники и участники проекта.

"В этом сезоне у нас был другой режиссер, ведь на съемки проекта выезжали только критически-важные сотрудники. Если в процентном соотношении, то в этом сезоне на "Голосі країни" работало где-то 20% мужчин, другие - девушки. Участники - ребята, которые поехали участвовать в проекте, получили абсолютно официальное разрешение на выезд в Польшу с окном дат на возвращение в Украину, и за этим очень строго следит кастинг-отдел", - говорит Горбунов.

Ведущий добавил, что "Голос країни" - достойный ответ оккупантам, которые пытаются сломать нацию и загнать украинцев в тупик.

"Голос країни" - это культурная таблетка для телезрителей, ведь у нашего врага одна цель - загнать нас в бомбоубежище и сделать так, чтобы наши театры не работали, кинотеатры были закрыты, а телевидение остановило вещание. Они хотят загнать нас в тупик, чтобы мы были напуганы, злы, голодны, холодны, босы и требовали от властей прекратить войну. Именно поэтому "Голос країни" нужен сейчас для того, чтобы наша культура работала, особенно в том случае когда проект финансируют наши коллеги", - пояснил Горбунов.

Новый сезон "Голосу країни" - что известно

Напомним, во время съемок "слепых прослушиваний" на сцену "Голосу країни-13" вышло 60 разножанровых вокалистов, которые во время каждого выступления удивляли тренеров и зрительный зал мощными голосами. В этом сезоне в легендарные красные кресла сели суперзвезды современности и настоящие эксперты музыкальной индустрии: Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко и DOROFEEVA.

По новым правилам, команды тренеров в этом году будут состоять из 10 певцов, которые станут настоящими амбассадорами украинской музыки в Европе.

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