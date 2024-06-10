Мужчина показался на костылях на одном из мероприятий.

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, который с начала полномасштабного вторжения пошел воевать на фронт, рассказал о травме и недавней операции.

51-летний мужчина отметил, что на полигоне нужно быть готовым к чему угодно. Одна из таких экстремальных ситуаций привела к срочному хирургическому вмешательству.

"После операции не совсем чувствую себя на 100% в той кондиции, в которой хотелось чувствовать себя. Мениск, полигон... На полигоне почти каждая ситуация опасная, не такая, как на поле боя, но я просто действующий военнослужащий. Поэтому должен иногда быть на тренировке. Это травма не такая катастрофическая, слава Всевышнему, как, к сожалению, иногда происходит у моих собратьев, поэтому ничего, пройдет", - рассказал Ахтем в программе Тур Зірками.

Мужчина отметил, что реабилитация будет впереди. Поэтому он не сможет быстро вернуться к своим обязанностям как военный.

"На полигон, наверное, не так скоро поеду, как хотелось. Думаю, что за пару месяцев я вполне смогу выполнять те задачи, которые ставит командование", - добавил Сеитаблаев.

К слову, на днях на фестивале документалистики "Война в объективе" Ахтем был с костылем в руках и, по словам зрителей, выглядел уставшим.

Напомним, ранее звезда "Лиги смеха" Розовый после тяжелого ранения на фронте показался в инвалидной коляске.

Вас также могут заинтересовать новости: