Блогерша верит, что аудитория сама сделает свой выбор, без звезд и публичного осуждения.

Известная блогерша и телеведущая Мария Ефросинина рассказала, что не хочет часто давать интервью, ведь ее постоянно просят что-то сказать о скандальных звездах, таких как Олег Винник или Влад Яма. Она не желает "перемывать им кости", потому что это их выбор.

"Олегу Виннику самому жить с этим, понимаете. Когда артист все теряет, теряет свою аудиторию, что нам с вами от того? Это его выбор. Вы удивитесь, если он соберет Олимпийский сейчас? А вот я удивлюсь... Я действительно верю, что люди не придут на его концерт в том количестве, в котором они приходили. Что Влада Яму не посадят в "Танці з зірками". То есть я верю в то, что без наших с вами разговоров о них люди и так сами сделают выводы", - отметила Ефросинина в интервью для "РБК".

По словам ведущей, ее искренне удивляет то, что сейчас людей интересует мнение звезд, хотя ранее известных персон не спрашивали об их позиции. Ефросинина не скрывала, что злится из-за того, как сейчас все изменилось.

"Публичные люди - это самая большая, привлекательная и распространенная мишень для травли... Почему меня не спрашивали три года назад о Виннике?.. Возможно потому, что вы никогда не спрашивали звезд об их позиции, а возможно потому, что все удовлетворялись тем, что звезды никогда ничего не говорят. А если они выскажутся, они сразу получают по жопе, и все боялись", - добавила звезда.

По словам Ефросининой, сейчас все публичные персоны "притаились", ведь боятся хейта. Люди могут "снести голову" звездам, которые им не нравятся, считает артистка. При этом еще три года назад, отметила ведущая, все ходили и слушали "Вовчицю" Винника и не интересовались его позицией.

"Я никого не оправдываю, это очень важно. Сама наделала кучу ошибок, если оглянуться назад. Но нужно жить сегодня, не прошлым, нужно понимать свои ошибки... А сидеть и перемывать кости для того, чтобы люди сформировали свое отношение к Виннику... А возможно пусть люди уже сами начнут думать, что они чувствуют по тому или иному поводу?" - добавила Ефросинина.

Влад Яма и Олег Винник - последние новости об артистах

Напомним, танцор Яма выехал за границу на фоне полномасштабной войны РФ против Украины. Он находится в США и регулярно получает хейт от украинцев. Впрочем, хореограф не реагирует на негатив. Недавно он выдал новые размышления о войне, и пожаловался на то, как сильно все изменилось.

А певец Олег Винник, который исчезал из инфополя в начале полномасштабного вторжения и более года молчал о своем местонахождении, летом дал первое интервью и заявил, что болеет. После этого артист снова "исчез", но недавно стало известно, где находится его жена и как она сейчас выглядит.

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