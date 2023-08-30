Ведущая отметила, что долго планировала празднование, однако сейчас все планы разрушены.

Известная телеведущая Мария Ефросинина рассказала, что она и ее муж должны были праздновать 20-ю годовщину свадьбы. Звезда и ее избранник Тимур Хромаев планировали устроить грандиозное событие.

"Празднование нашей 20-й годовщины, которого мы не заслужили... Потому что его не будет. Двадцать лет назад, во время нашей сказочной свадьбы, Тимур прошептал мне на ухо: "На 20-ю годовщину сделаем праздник еще круче!". У нас уже был и сценарий безумной пати, и бесконечный список гостей, которые прошли с нами эти годы, играя в разные периоды важные роли для нашей семьи. Мы с Тимуром за эти годы создали наш дом в Киеве, родили здесь двоих детей. Построили карьеры, каждая из которых была направлена на развитие как социальной, так и экономической составляющей страны! Он, на треть осетин, на треть грузин. Я - крымчанка. Мы создали нашу украинскую семью!" - написала Ефросинина.

Впрочем, празднование не состоится, ведь в Украине продолжается полномасштабная война, которую развязала РФ. Муж Ефросининой защищает родину, а потому не сможет быть вместе с ней в этот день.

Ведущая не подбирала выражений и гневно обругала Путина, который начал кровавую и жестокую полномасштабную войну. Ефросинина отметила, что диктатор забрал у нее покой, ведь она постоянно переживает за свою семью и боится за жизнь мужа. По словам звезды, Путин и его прихвостни обязательно за все поплатятся, а тогда все украинцы смогут отпраздновать все свои радостные события и важные даты.

На видео, которым Ефросинина "проиллюстрировала" свой рассказ, ведущая показала трогательные кадры с мужем. Заметно, что за 20 лет пара изменилась, однако они все равно с нежностью обнимаются и сохранили любовь.

В комментариях фаны пишут, что сообщение Ефросининой их растрогало. Также пользователи отмечают:

"Поздравляю, красивая, счастливая и несокрушимая семья!"

"Поздравляю с годовщиной! Желаю нам всем скорейшего мира и вы обязательно еще устроите вечеринку, которую заслуживаете!"

"Вы просто невероятны".

Напомним, недавно Ефросинина виделась с мужем. Она показывала трогательную встречу своего сына с папой-военным и рассказывала, как тяжело ей переживать разлуку с любимым.

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