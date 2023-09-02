Избранница певца сильно изменилась.

Певец Олег Винник, который снова "исчез с радаров" после своего скандального интервью, продолжает держать паузу. Он не появляется в соцсетях, "молчит" и его жена Таюне.

Однако руководитель официального фан-клуба певца Валерия Барон показала, как сейчас выглядит избранница артиста. На своей странице в Facebook она разместила фото с Таюне. Женщина сильно изменилась.

Жена Винника позировала без макияжа. Таюне стояла возле Барон в обычной рубашке и с грустью смотрела в камеру. Казалось, будто она либо плакала, либо просто сильно устала. К тому же трудно не заметить, что избранница артиста будто немного опухла.

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"Печальные глаза смехом не спрятать"... Воспоминания о лете. Счастливый момент. День Независимости Украины в Берлине. Имела важные дела и такую приятную и теплую встречу", - пояснила Барон.

Также она заявила, что сам Винник якобы продолжает работать и передает "своим родным людям" слова благодарности за любовь и поддержку. Однако чем именно сейчас занимается певец - Барон не сообщила.

Реакция сети

Фанатки Винника были рады увидеть фото его жены. Впрочем, не все сразу поняли, что перед камерой позировала именно Таюне. Кроме этого, в глазах жены заметили "тоску". Комментаторы пишут:

"Глаза - зеркало души, это правда! Глаза скучают по Украине! Я прочла"

"Не узнала сразу, Таюне, солнышко, ты совсем другая"

"Спасибо, Валерия, за хорошие новости из Берлина. Очень приятно видеть Таюне, видно, что скучает".

Напомним, ранее Винник не говорил о личной жизни и скрывал информацию о своем семейном положении. Впрочем, этим летом артист впервые подтвердил, что у него есть жена и сын.

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