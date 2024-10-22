Она не хочет отмечать свадьбу в Европе.

23-летняя олимпийская чемпионка Ярослава Магучих отложила свадьбу с 20-летним женихом Назаром Степановым. По ее словам, она не хочет праздновать свадьбу, когда в Украине продолжается война, развязанная Россией.

Как рассказала прыгунья в интервью "Обозревателю", сейчас будет очень сложно собрать всех родных и близких на свадьбу, а отмечать такое важное в жизни событие в Европе она не хочет.

"К сожалению, не можем сейчас провести церемонию свадьбы, потому что мне бы очень хотелось выйти замуж в Украине, в Днепре, собрать родственников, друзей. Но, к сожалению, не можем этого сделать из-за войны. Нет такой возможности сейчас и, честно говоря, не хочется, не ко времени. Хотя, с другой стороны, вроде бы говорят, что надо жить жизнь здесь и сейчас, ведь молодой возраст, самый расцвет, скажем так. Но я понимаю, что хочу собрать на свадьбе родственников, друзей, а сейчас это сложно, потому что все разбросаны по миру", - отметила спортсменка.

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Она добавила, что свадьба в Европе, если бы они там ее устраивали, была бы женской, так как мужчин за границу не выпускают во время войны.

Напомним, ранее в сети показали, как жених Магучих встречал ее в аэропорту. Тогда молодого человека захейтили.

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