Спортсменка ранее заявляла, что выйдет замуж сразу после Олимпиады.

Украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту, Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих приоткрыла завесу личной жизни. Спортсменка призналась, когда выйдет замуж за своего жениха Назара.

Как известно, избранник 22-летней знаменитости сделал ей предложение в ноябре прошлого года. Однако устраивать свадьбу пара не спешила. Магучих рассказывала, что сначала ей нужно достойно выступить на Олимпийских играх-2024 в Париже, а уже потом можно думать о замужестве.

Ярослава сдержала свое слово и стала золотым призером на Олимпиаде по прыжкам в высоту. Однако даже сейчас девушка говорит, что пока ей не до свадьбы. Впереди у нее еще три старта. Ярослава и Назар обсуждают свадьбу и уже планируют, какой она будет, но пока не торопят события.

"На самом деле, после Олимпиады легче не стало, потому что еще три старта и нет времени расслабляться. Но мысли уже есть, единственное, что, конечно, это очень сложно организовать, но будем стараться", - поделилась Магучих.

К слову, призером Олимпиады также стала Ирина Геращенко. Она заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту. Магучих преодолела высоту в два метра, а Геращенко прыгнула на 1,95 метра.

Напомним, ранее в сети показали, как жених Магучих встречал ее в аэропорту. Парня раскритиковали поклонники спортсменки.

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