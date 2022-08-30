Он поделился, что сразу же после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в военкомат.

Украинский рэпер Yarmak рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пошел в военкомат. Однако его не взяли, потому что не было боевого опыта и не было достаточно оружия. Подробностями он поделился в общенациональном телемарафоне.

"Я 24 февраля поехал в военкомат, но сразу меня не приняли, потому что не было оружия, и, в первую очередь, брали тех, кто имел боевой опыт. И уже 25 февраля я нашел возможность попасть в ВСУ через знакомство. Было два пути. Первый – это ехать в учебный центр, но война, можно так сказать, уже была в Киеве. Я попал в подразделение к ребятам, которые все были с боевым опытом. Мы остались в роте охраны. А потом перевелся в другое место", - объяснил музыкант.

Поскольку на учебу не было времени, осваивать новые навыки приходилось уже на позициях. Сейчас он занимается аэроразведкой, а изначально был гранатометчиком. Военные учения артист все же прошел.

Відео дня:

"Я понял, что все же дело, которым я занимался в гражданской жизни - это съемки с коптера. Сейчас мы делаем все так же хорошо – аэроразведка. В этом направлении я действительно эффективен", - поделился Ярмак.

Кроме того, он недавно ездил в Харьковскую область, где поддерживал военных.

Напомним, рэпер Ярмак обратился к белорусам, которые пойдут на войну.

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