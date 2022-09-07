Также он добавил, что не общается с российскими коллегами.

Украинский артист Ярмак, который с первых дней войны вступил в ряды Вооруженных сил Украины, рассказал о своем отношении к звездам, которые сбежали за границу во время полномасштабного вторжения.

В интервью УНИАН он рассказал, что тяжелые времена всегда срывают маски и показывают истинную силу людей.

"Для меня почти никакого удивления, с кем мы все последние восемь лет шли бок о бок, все и сейчас рядом и делают все возможное ради победы. Вся остальная "плеяда", которая не слезала годами с телеэкранов и выстраивала свою роскошную жизнь на деньгах украинцев, в период когда нужно поработать на победу страны, почти в полном составе полностью свалили за границу с первого дня вторжения, и кое-кто до сих пор не вернулся. Я не удивлен, в моих глазах они всегда были шутами", - откровенно сказал Ярмак.

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Он добавил, что не общается с российскими коллегами, и для него не существует "хороших русских".

"Ни с одним россиянином не общаюсь", - четко добавил Ярмак.

Напомним, ранее рэпер Ярмак рассказал как "мочит" оккупантов на фронте.

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