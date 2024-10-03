Тарас Тополя признался, готов ли отказаться от музыки в пользу политики.

Известный украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, который ранее ответил, сколько зарабатывает, откровенно рассказал о своих политических амбициях. Исполнитель объяснил, от чего ему придется отказаться ради политики.

У всех участников "Антител" активная гражданская позиция, поэтому у их поклонников часто возникал вопрос, не планируют ли музыканты уйти со сцены и податься в политику.

В интервью "24 каналу" Тополя отметил, что не исключает, что музыканты могут кардинально изменить род деятельности и оказаться у власти, но тогда им придется отказаться от музыки. Правда, сейчас в планах участников коллектива такого нет. Тарас говорит, что, когда почувствует силы и желание пойти в политику, то сделает это.

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По словам лидера "Антител", популярность группы и общественная деятельность музыкантов позволяют им продвигать идеи без присоединения к политическим партиям.

"У нас демократия, поэтому любой может попробовать себя в политике, и это прекрасно. Если я почувствую, что у меня есть силы, у моей команды, у моих единомышленников есть силы и желание, чтобы реализовать хорошие дела, используя политику, я туда пойду обязательно, но при этом придется завершить музыкальную карьеру, потому что сидеть на двух стульях, как показывает практика, - не работает. Скажу так, на данный момент идти в политику не планируем", - поделился артист.

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил, до сих пор ли музыканты служат в ВСУ. Музыкант рассказал, какую должность занимал в армии.

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