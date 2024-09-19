Тарас Тополя рассказал, какую должность занимал в армии.

Известный украинский певец, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя впервые за долгое время прокомментировал службу музыкантов в ВСУ. Артист ответил, до сих пор ли они защищают Украину в рядах военных.

Как известно, в первые дни полномасштабного вторжения участники коллектива пополнили ряды территориальной обороны. Звезды также находились на фронте, но в последнее время об их службе ничего не известно, и они все чаще появляются на сцене с концертами.

Тополя отметил, что участники "Антител" до сих пор мобилизованы. Однако их перевели из 130 батальона, в котором они служили долгое время, в другое подразделение.

"Мы не демобилизованы, а продолжаем служить. Мы просто выведены в распоряжение. Я не хочу называть, в каком мы подразделении находимся. Мы командированы из нашего 130-го батальона в другое подразделение", - поделился Тарас.

По словам певца, на фронте он занимал должность водителя-санитара. После возвращения из зоны боевых действий, как признался Тополя, он еще долго не мог оправиться от увиденного и каждый раз вздрагивал от громких взрывов.

Что известно о службе музыкантов

После присоединения к столичной ТрО музыканты служили в Киевской области, в частности, в Ирпене и Буче. Позже их 130 батальон перенаправили в Харьковскую область. На фронте участники "Антител" провели шесть месяцев. Уже в августе 2022 года артистов по приказу тогдашнего Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного отправили на службу в Киев.

Напомним, ранее Тарас Тополя ответил, сколько денег зарабатывает. Певец рассказал об источниках заработка во время войны.

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