Он признался, что всегда умел зарабатывать.

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя поделился информацией о своем доходе и источниках заработка в условиях войны.

Тополя отметил, что он не испытывает финансовых трудностей. Артист подчеркнул, что всегда умел зарабатывать деньги, не тратить их напрасно и бережно относится к своим финансам.

В настоящее время его доходы поступают не только от концертной деятельности, но и от бизнеса, который он ведет вместе с клавишником группы Сергеем Вусиком. Однако подробностей о бизнесе Тополя не раскрывает.

"У нас с Сергеем есть бизнес. Не хочу о нем рассказывать. Я никогда не нуждался. Много денег я и Сергей Вусик отдаем на благотворительность. Мы это не афишируем. Как правило, это происходит в таком авральном формате: надо что-то срочно – закрыли. Но мы зарабатываем и зарабатываем неплохо. Когда мы решим, что это нужно обнародовать, мы это обнародуем, и, возможно, это удивит многих", — рассказал Тополя в программе "Муз_Тренд".

Однако знаменитость предпочитает не углубляться в детали своих доходов. Он лишь отметил, что его заработок составляет более 5 тысяч долларов в месяц.

"Мой заработок — 5 тысяч долларов плюс. Я не люблю говорить о деньгах, потому что это самая неприятная тема, а особенно когда кто-то их считает. Группа "Антитела" встретила полномасштабное вторжение, когда у нас было достаточно много денег на счетах. Почему? Потому что мы относимся к расходам очень скрупулезно, в пределах разумного. Мы не купим квартиру, новую машину. К деньгам, их зарабатыванию и расходам нужно подходить с умом. А это у "Антител" было всегда и есть у меня. Поэтому у меня, к счастью, есть возможность обеспечивать свою семью в необходимой степени", — добавил артист.

Напомним, ранее Тарас Тополя очаровал редким снимком с женой и детьми.

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