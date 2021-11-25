Пока модель крутит роман с молодым актером, ее бывший муж надеется восстановить с ней отношения.

Американский рэпер Канье Уэст, который недавно называл себя "молодым Путиным", захотел вернуть отношения с бывшей женой. Сама Ким Кардашьян едва ли хочет возвращаться к экс-супругу, так как она совсем недавно закрутила новый роман.

О своем желании вернуть Кардашьян Уэст заявил в одной из церквей в Лос-Анджелесе, где он произносил речь по случаю Дня благодарения. Вскоре видео со словами рэпера появилось и на его странице в Twitter.

Уэст рассказал, что он хочет вернуть Кардашьян, ссылаясь на заветы бога. Он признал свою вину и заявил о желании "вернуться домой".

"Мы совершали ошибки. Я совершал ошибки. Я публично делал вещи, которые были неприемлемыми для мужа... Я священник в собственном доме", - сказал рэпер.

По мнению Уэста, если "враг" разделил их союз с Кардашьян, миллионы семей могут решить, что развод является нормой. Но когда он снова сойдется с бывшей женой, люди якобы увидят, что любая пара способна преодолеть трудности.

Читайте такжеМадонна показала нецензурные эротические кадры с домашней съемки: позировала с голой грудьюРэпер также заявил, что сейчас он живет в доме неподалеку от места, где проживает Кардашьян. По словам Уэста, ему пришлось переехать поближе к своим детям, но ему "нужно вернуться домой".

Сама Кардашьян пока что не отреагировала на очередное громкое заявление своего бывшего. Звезде явно не до возобновления отношений с Уэстом. Напомним, сейчас она крутит роман с актером, который на 13 лет ее моложе.

Отношения Ким Кардашьян и Канье Уэста

С 24 мая 2014 года Ким замужем в третий раз за рэпером Канье Уэстом, с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов четверо детей.

В январе 2021 года появились слухи, что Кардашьян разводится с мужем Канье Уэстом.

Стоит отметить, что у Канье ранее диагностировали биполярное расстройство. В прошлом году он также написал в Twitter, что уже два года хочет расстаться с Ким. Но со временем этот пост он удалил.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко