Пара познакомилась на телешоу.

СМИ подтвердили роман 41-летней американской звезды Ким Кардашьян и 28-летнего участника Saturday Night Live Пита Дэвидсона.

О подробностях пишет Page Six.

Известно, что пара познакомилась на одном из телешоу, они играли принцессу Жасмин и Алладина

А недавно папарацци засняли, как Ким и Дэвидсон гуляли вместе в Лос-Анджелесе.

На прошлой неделе Пит отпраздновал свой 28-й день рождения в доме матери Кардашьян Крис Дженнер.

Пит Дэвидсон: что известно об артисте

Пит Дэвидсон – американский актёр, комик, сценарист.

Читайте такжеРэпер Канье Уэст назвал себя "молодым Путиным" (видео)Участник комедийного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV Guy Code, Wild 'n Out и Failosophy, а также приглашённая звезда сериала "Бруклин 9-9".

Кроме того, он выступал со стендапом в "Джимми Киммел в прямом эфире", House Party Адама Дивайна и Comedy Underground Дэйва Аттелла.

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Автор: Виолетта Орлова