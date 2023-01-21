Девушка покинула шоу в девятом выпуске. Сразу после этого Виктория обвинила телеканал СТБ в нечестном монтаже, поскольку многие ее эмоции они не показали, и зрители не смогли оценить реальную ситуацию.

Известная украинская актриса Виктория Варлей, которая приняла участие в 12-ом сезоне шоу "Холостяк", но не дошла до финала, предположила, почему у нее не сложились отношения с Алексом Топольским.

Вот что она сказала в интервью УНИАН:

"Думаю, что в какой-то момент Алекс и я поняли, что мы не будем вместе. Когда я уходила на девятой неделе, я понимала, что я уже все. Game over. Понимаете, я сильнее его, харизматичнее. Скажем так: если бы он выбрал меня, я бы его давила. То есть, для гармоничных отношений нужно, чтобы либо вы с мужем были на одном уровне, либо он должен быть выше".

Варлей добавила, что когда покинула проект, ей было грустно из-за того, что все закончилось, однако была и радость, ведь она вскоре сможет увидеться со своими близкими и друзьями. Знаменитость подчеркнула, что после вылета из шоу не убивалась.

"Я была к этому готова, но когда уже села в машину, у меня были двоякие ощущения. Мне было, во-первых, очень грустно, что это кончилось. На тот момент мы жили в очень классном доме, было мало девушек... Тогда еще и выпал снег, было классно... И я поняла, что эта сказка для меня закончилась. Но, во-вторых, я была рада, потому что я очень хотела домой. Я очень соскучилась по своим друзьям", - прокомментировала Виктория Варлей.

Холостяк-12: интересное о проекте

Романтическое шоу снимали еще до 24 февраля 2022 года. Планировалось, что в эфир оно выйдет весной 2022 года, однако война внесла свои коррективы. Премьеру несколько раз переносили, и первый эпизод наконец показали в конце октября. Тогда за сердце Топольского пришли бороться 25 девушек. Они стремительно покидали проект. Например, во втором эфире Алекс попрощался сразу с шестью.

До финала дошли двое - Саша Мудрая и Катя Лозовицкая. Топольский сделал выбор в пользу Кати, но, как известно, сейчас они не вместе.

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