Во втором выпуске шоу покинуло несколько претенденток на сердце Алекса Топольского.

4 ноября на телеканале СТБ показали второй выпуск 12 сезона шоу "Холостяк" с Алексом Топольским. Кто покинул проект на старте - читайте в материале УНИАН.

По результатам первого свидания проект покидает 21-летняя Элизабет из Стокгольма и 32-летний телохранитель Оля из Киева.

Алекс Топольский - кто это

32-летний бизнесмен. Долгое время он живет в Майами, где построил успешный и прибыльный бизнес на недвижимости. Именно в Украину вернулся, чтобы найти свою любовь. Сейчас главный герой 12 сезона "Холостяка" помогает украинкам, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасая детей от обстрелов.

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Холостяк 2022 - где и когда смотреть

Новый сезон "Холостяка" выходит по пятницам в 19:00 на телеканале СТБ. 3 выпуск 12 сезона "Холостяк" покажут на СТБ 11 ноября.

Отметим, что этот сезон отсняли еще до 24 февраля. Изначально его планировали показать весной, однако премьеру отложили на неопределенное время из-за полномасштабного вторжения РФ. Затем создатели заявили, что покажут "Холостяк-12" осенью и назначили дату премьеры - 30 сентября. В этот день за несколько часов до начала шоу в пресс-службе телеканала сообщили, что премьера снова откладывается "по производственным причинам". Первый эпизод вышел 28 октября.

Напомним, в первом эфире "Холостяка" неожиданно объявился сын Алекса Топольского.

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