Он пытается "уколоть" участницу проекта в соцсетях.

Главный герой 12 сезона шоу "Холостяк" в финале выбрал модель Катю Лозовицкую, а фаворитке Саше Мудрой сказал, что отпускает ее. Однако на этом их история не закончилась.

Как написала Саша в инста-сториз, Алекс пытался восстановить с ней общение. Девушка отказала ему и заблокировала во всех соцсетях, однако сейчас он всячески пытается "уколоть" ее.

Так, на своей странице в Instagram он выставил сториз, которые показывают Мудрую с лицемерной стороны. На днях он рассказал, что на Бали на него напала стая диких собак, а позже намекнул, на то, что таким образом ему решила отомстить именно Саша.

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"Саша, я все понимаю. Обиделась, потому что задел эго, теперь статус безработной сложно будет поддерживать. Но всему есть предел. Активировать свои балийские связи, чтобы со мной так жестоко расправиться - это уже перебор", - написал Алекс.

Также он добавил сториз, где Саша якобы отвечает на вопрос поклонников, какие у нее были мысли, когда "холостяк" выбрал не ее. На картинке изображена девушка и две коровы. И якобы Саша, указывая на одну из коров, говорит: "Не ту ты выбрал".

Реакция Саши не заставила себя долго ждать. Она спросила у Топольского, как же он был в нее влюблен, что до сих пор не может ее забыть. И добавила, что Алекс сейчас пишет другим участницам шоу, чтобы те попросили ее записать с ним интервью, чтобы хайпануть.

"Обидно, что за образом принца все это время пряталась пустота. Жалкое зрелище", - добавила Мудрая.

Напомним, ранее победительница "Холостяка" рассказала об отношениях с Топольским.

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