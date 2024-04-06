Она поддерживает женскую мобилизацию.

Юмористка и участница "Женского квартала" Екатерина Никитина сказала, что хотела бы пойти служить в ВСУ.

В частности, такие мысли не оставляют девушку уже долгое время. Она даже начинала заполнять бланк для военных.

"Я сама очень долго и даже часто сейчас размышляю о том, чтобы самой пойти на фронт. Был у меня период, когда я уже открыла этот бланк заполнять, я искала, как вступить в ряды ВСУ. Я начала заполнять, сижу плачу и понимаю, что надо переспать с этой мыслью и на трезвую голову решить. Потому что я насколько устала от всего, мне так страшно было", - сказала Екатерина в интервью Славе Демину.

А потом добавила, что хотела своим примером мотивировать других идти и защищать страну от врагов.

"Я думала, я пойду и все пойдут, и мы все такие победим. Но страшно. Плачешь, потому что страшно. Мне кажется, что каждый, когда задумывается об этом... боится", - отметила юмористка.

Однако Екатерина положительно относится к женской мобилизации, но отмечает, что должно быть такое условие:

"Мне кажется, что женщин должны брать прям тех, кто хочет. С другой стороны, женщины - это продолжение нации, кто как не женщины возродят нас. Если будут мобилизовать женщин, как и мужчин, то у нас не останется людей. Останутся бабушки, дедушки и дети. В моей голове это не укладывается. Но я сама хотела, однако понимаю, что пока останусь на этом месте, потому что мне сейчас кажется, что я несу какую-то другую важную роль, как медийное лицо".

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай высказалась о законе о мобилизации и отметила, что готова сама воевать, если это будет нужно.

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