Екатерина Никитина получила неприятный сюрприз - в ее авто въехала другая машина.

Звезда "Женского квартала" Екатерина Никитина рассказала о ДТП, в котором пострадала ее машина. Оказалось, кто-то врезался в авто юмористки. Она тяжело перенесла эту ситуацию и даже призналась, что плакала из-за случившегося.

О ДТП Никитина рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

7 октября звезда "Женского квартала" вышла во двор, где стояла ее машина. Там юмористка увидела, что кто-то въехал в багажник ее авто. Конечно же, это не обрадовало Никитину. Она отметила, что такое "доброе утро" ей не нравится.

Юмористка была сильно огорчена, ведь теперь ей придется оформлять ДТП, получать страховку и заниматься оформлением множества бумаг. Однако, Никитиной в какой-то мере повезло - виновник аварии оставил ей записку.

Мужчина, который по какой-то причине врезался в машину Никитиной, решил поступить правильно. Он не сбежал с места аварии, а вызвал полицию и зафиксировал ДТП. Также мужчина оставил юмористке данные о своей страховке и номер телефона. Никитина была рада, что виновник аварии оказался честным человеком.

"Мир не без добрых людей. Володя красавчик! Накосячил, все оформил и не слинял... Благодарна, что не оставил все так", - написала звезда "Женского квартала".

Однако юмористка все равно испытала стресс. Она написала, что "плакала и ныла" из-за ДТП, ведь теперь ей предстоит заполнить множество бумаг и ждать выплаты от страховой компании. По словам Никитиной, ей стало легче после того, как она дала волю эмоциям.

Поклонники поддержали юмористку. Они отметили, что Никитиной повезло, ведь в момент ДТП она не находилась в машине и не пострадала.

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Автор: Полина Кузенко