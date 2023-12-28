По словам девушки, она тоже пойдет воевать, если это будет нужно.

25 декабря Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета. Документ предусматривает ряд изменений - от снижения мобилизационного возраста до ответственности за неявку в военкомат.

Данный законопроект вызвал шквал эмоций в сети. На это отреагировала и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая с начала полномасштабной войны ездит по горячим точкам и делает интервью с военными.

На своей странице в Instagram она написала, что воевать должны все.

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"Считаю, что воевать должны все. Даже я, если будет нужно. А вы как думали? Это война. Реальная война", - написала Рамина.

Поклонники девушки негативно отреагировали на такое ее высказывание. Они начали задавать вопросы относительно того, что будет с экономикой Украины, если всех мобилизируют. Также некоторые подписчики высказались насчет того, что идти на войну или нет - это выбор каждого человека, а мобилизировать прямо с улицы никого нельзя.

На эти комментарии Рамина ответила достаточно резко:

"Мне стыдно за все эти комментарии. За нас с вами погибло столько молодых парней и девушек, а некоторые до сих пор не поняли, что это война".

К слову, о данном вопросе также высказался блогер Богдан Беспалов. Он рассказал, что Рамина задвигает подобные нарративы для того, чтобы потом получить кресло в Верховной Раде.

"Рамина отрабатывает нужные месседжи. Вообще очень много вопросов к ее деятельности. Только намекну, что в будущем Рамина хочет/планирует (об этом часто говорят) занять кресло в Верховной Раде", - написал блогер в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее украинский режиссер раскритиковала уклонистов.

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