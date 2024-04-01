Он также рассказал, как реагирует на хейт на этот счет.

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин ответил, почему сейчас не воюет на фронте.

В начале полномасштабного вторжения он ушел добровольцем в территориальную оборону. Тогда 36-летний мужчина без колебаний взял в руки оружие, ловил ДРГ и охранял территорию лесов. Но позже команду распустили и Добрынин начал заниматься волонтерством.

"Я абсолютно уверен в своей позиции и я знаю, чем я занимаюсь. Поэтому с любыми упреками конкретно в мой адрес мне не сложно. Я понимаю, что я один кормилец в своей семье у своих родителей, я помогаю своим друзьям, которые на войне, брату, который на войне на передовой, то есть я осознаю, что без меня им будет сложнее", - рассказал Добрынин в программе "В ліжку".

А еще добавил, что блогеры все же должны популяризировать мобилизацию и подчеркивать ее важность.

"Нужно в хорошем смысле это попсить и показывать в обществе насколько это нужно, а не запугивать. Ведь то, что происходит в комментариях - это запугивание. Пишут: "Ты должен быть в окопе". Знаете, такое пишут люди, которые не сидят в окопе при этом, потому что люди, которые сидят в окопе, они такого не напишут, им просто нет на это времени, - сказал Никита.

Поэтому, если получает в свой адрес такие сообщения, то реагирует на это так:

"Я в это время, например, делаю или закрываю еще один сбор. И я спокоен в своем сердце, потому что я знаю, чем занимаюсь и я не знаю, чем занимается этот человек, который тратит свое время на подобные комментарии".

Напомним, ранее телеведущий Тимур Мирошниченко ответил, готов ли пойти на фронт.

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