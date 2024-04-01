Он уже имеет воинское звание.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко откровенно ответил, готов ли пойти на фронт и брать в руки оружие.

38-летний мужчина отметил, что уже не раз ходил в ТЦК и даже уже имеет воинское звание.

"Я являюсь военнообязанным, я младший лейтенант. Я и так в этой системе. Вот послезавтра иду в ТЦК. Если что, то я каждые полгода туда хожу, потому что мне так нужно", - рассказал Мирошниченко в программе "В ліжку".

И добавил, что хоть и воспитывает троих несовершеннолетних детей и имеет определенные льготы благодаря своей работе, но все равно не собирается скрываться от повестки.

"Да, у меня есть бронирование от моей работы, потому что я работаю на телевидении, а телевидение, как средство массовой информации, является частью критической инфраструктуры страны. То есть у меня есть бронирование, но, если наступит тот момент, что все вариантов уже нет, то, конечно, я бежать за границу точно не буду", - ответил ведущий.

Напомним, недавно муж украинской певицы MamaRika - Сергей Середа - ответил, почему не на фронте. Он честно признался, что боится ехать на передовую, поэтому пока максимально помогает военным в тылу.

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