Певица также ответила, ожидать ли от нее новых хитов в ближайшее время.

Известная украинская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Алена Винницкая поделилась, как ей удалось справиться с проблемами в личной жизни. Она объяснила, что помогло сохранить брак с мужем - музыкантом Сергеем Большим.

Как известно, супруги в отношениях с 1993 года. Понятно, что за это время у них было немало проблем и кризисов. Артистка вспомнила один из них. В частности, несколько лет назад пара решила взять паузу в отношениях и пожить отдельно.

Однако, по словам Алены, и она, и Большой понимали, что со временем они все равно будут вместе. Винницкая говорит, что их сблизила совместная работа и они не прекращали общаться. Влюбленные постоянно поддерживали связь.

"Наш перерыв в отношениях - это не формула для каждой пары, некоторым это помогает, а кто-то навсегда решает разойтись. Мы 2,5 года не жили вместе, общались только по телефону, однако продолжали работать вместе, возможно это помогло, а возможно то, что ни я, ни Сергей не видели этого финала", - поделилась певица.

В дополнение, исполнительница рассекретила свои планы на будущее. Алена заинтриговала, что совсем скоро поклонники смогут услышать новую версию ее хита. Сейчас артистка не раскрывает, какая именно это песня, но отмечает, что трек она переводит на украинский язык.

Правда, о возвращении на большую сцену Винницкая пока не говорит. Сейчас она сосредоточена больше на своем благотворительном фонде и помощи ветеранам войны.

"Я не хочу делать каких-то таких заявлений, что я возвращаюсь. Сейчас я работаю над благотворительным фондом. Немного на втором плане у меня творчество. Хотя могу открыть секрет, что одну из своих песен, которую я считаю хитом, мы сейчас переводим на украинский", - призналась знаменитость.

Напомним, ранее Алена Винницкая высказалась о Мейхер и Брежневой, с которыми была в "ВИА Гре". Она ответила, поддерживает ли связь с экс-коллегами.

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