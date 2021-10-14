Певица намекнула о выходе нового альбома.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, заинтриговала поклонников новостью о скором выходе альбома.

Об этом она написала в Instagram.

"С нетерпением жду выхода альбома. Как думаете, когда мы представим новый альбом?" – спросила исполнительница.

"Очень красивая. Очень ждем Ваш новый альбом", "Почему, когда Ани Лорак фоткается в бесформенном чёрном пальто и худи, она выглядит как звезда, когда я фоткаюсь в бесформенном черном пальто и худи, я выгляжу как картошка", "Какая вы красивая", "Какая же вы прекрасная на фотографиях", "Восторг", "Ждем уже завтра!", "С нетерпением ждем".

Ранее сообщалось, что Лорак отменила несколько концертов в России после выхода ее интервью в Украине.

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Автор: Виолетта Орлова