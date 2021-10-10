Певица развелась с мужем из-за измен.

Опальная певица Ани Лорак в программе ЖВЛ откровенно рассказала, что экс-супруг Мурат Налчаджиоглу ей изменял.

По словам звезды, однажды ее терпению пришел конец и она решила порвать с отцом своей дочери Софии. Лорак добавила, что Мурат еще какое-то время пытался вымолить у нее прощение, писал ей в социальных сетях, но Ани оставалась непоколебима. Только после того, как ее чувства утихли и прошла обида, она смогла нормально общаться с Муратом.

Кроме того, певица добавила, что потратила много времени на то, что прийти в себя после измен мужа.

"Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас", - сказала Лорак.

Читайте такжеВедущий "Битвы экстрасенсов" едва не погиб мистическим образомНапомним, ранее Ани Лорак призналась, что на данный момент она счастлива и состоит в отношениях. Но кому именно принадлежит ее сердце, исполнительница не призналась.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу были вместе более десяти лет. Пара поженилась в 2009 году. У них родилась дочь София. В 2019 году стало известно об их разводе.

Совсем недавно стало известно, что Мурат собирается жениться на своей новой возлюбленной, визажистке из Киева Лилии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич