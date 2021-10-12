Ранее певица впервые за семь лет дала интервью в Украине.

Опальная певица Ани Лорак сообщила в своем инста-блоге, что запланированные концерты в Воронеже, Краснодаре и Ростове-на-Дону отменяются.

"Иногда жизнь вносит свои коррективы, но мы все равно смотрим с улыбкой в будущее и идём только вперед", - написала Лорак.

Также она добавила, что обязательно даст концерты в этих российских городах, только чуть позже. Кроме того, Лорак отметила, что осень - это идеальное время для обдумывания планов.

"Моё любимое время года - осень. Люблю много гулять и строить планы", - подытожила певица.

Читайте также"Стройный красавчик": Эктор Хименес-Браво показал, как выглядел в 19 летНапомним, ранее Ани Лорак впервые за семь лет рассказала, почему она выступает в РФ. Артистка пыталась оправдать свой выбор, однако она еще сильнее себя "зарыла" словами о том, что и дальше будет гастролировать в России.

Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак - украинская певица, народная артистка Украины (2008). С 2014 года активно выступает в РФ. Обладательница множества российских музыкальных премий.

Представляла Украину на конкурсе песни Евровидение-2008 с песней Shady Lady и заняла второе место.

Обладательница премий "Золотой граммофон", "Певица года", "Золотая шарманка", "Человек года", "Песня года" и др., а также пяти "золотых" дисков ("Там де ти є…", "Мрій про мене", "Ані Лорак", "Smile", "Розкажи") и двух "платиновых" ("Солнце" и "15").

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Автор: Диана Могилевич