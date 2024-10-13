Артист назвал причину разрыва с певицей.

Известный украинский певец ALEKSEEV, он же Никита Алексеев, впервые подтвердил разрыв с российской певицей и экс-участницей группы "ВИА Гра" Ульяной Синецкой.

Как известно, певцы 5 лет состояли в отношениях. Они вместе жили в Киеве, а Синецкая даже хотела стать гражданкой Украины. Однако в последнее время об их отношениях не было ничего известно. Пара не появлялась вместе на публике и не публиковала совместных фото.

Наконец, Никита заявил, что действительно разорвал отношения с Ульяной. Однако причин такого решения он не раскрыл. Сказал лишь, что они потеряли связь друг с другом.

"В смыслах, что искали, счастье заблудилось, потеряли, к сожалению, себя. Вот я когда-то так подумал. Наверное, это будет ответ", - поделился исполнитель.

ALEKSEEV добавил, что с ним порой бывает сложно в отношениях. Артист признается, что он не является абьюзером, но у него есть проблемы с резкими перепадами настроения. В дополнение, знаменитость указал, что почти не подпускает к себе новых людей и даже родные мало знают о его личном.

"Я не абьюзер, в этом плане проблем нет. У меня настроение очень прыгает. Бывает так, что я просто замыкаюсь в себе очень сильно и вообще никого не пускаю. Даже, самого близкого человека, который возле меня и хочет помочь. Для людей, которые возле тебя, это очень тяжело. Иногда бывает настолько грустно, что трудно выйти из этого состояния", - сказал Никита.

Напомним, ранее ALEKSEEV выступил на концерте с российскими хитами. В команде артиста объяснили его поступок.

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