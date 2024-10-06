Артист подогрел слухи о новом романе.

Известный украинский певец Никита Алексеев, он же ALEKSEEV, заинтриговал поклонников. Артист заявил об изменениях в личной жизни, намекнув на новые отношения.

Исполнитель не стал говорить о возможном новом романе и дал неоднозначный ответ. В частности, знаменитость говорит, что в его личной жизни начался новый этап, чем еще больше заинтриговал поклонников.

"Знаете, текучесть нашей жизни она бесконечна и постоянно что-то меняется. Так случилось, что я нахожусь на том этапе, когда очень много разных изменений в моей личной судьбе. Не знаю, как все будет дальше", - поделился ALEKSEEV.

Можно предположить, что этим Никита сделал намек на расставание с экс-участницей группы "ВИА Гра", россиянкой Ульяной Синецкой. Как известно, певцы несколько лет находились в отношениях. Они вместе жили в Киеве, а Синецкая даже хотела стать гражданкой Украины.

Однако в последнее время об их отношениях ничего не известно. Пара не появляется вместе на публике и не публикует совместных фото. Поэтому, поклонники певца уже давно пришли к выводу, что артисты больше не вместе.

Более того, летом он много времени проводил в компании украинской блогерши Даши Кубик. ALEKSEEV неоднократно видели вместе со звездой сети и им уже даже приписали роман. Правда, они пока не комментировали свои отношения. Ранее Никита на вопрос о романе с Дашей не подтвердил, но и не опроверг слухи об этом.

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