В команде ALEKSEEV объяснили его поступок.

Певец ALEKSEEV недавно дал концерт в Израиле, где спел свою песню "Пьяное солнце" на русском языке, которая и принесла ему популярность. В сети возмутились тому, что он включил в программу песни на русском, хотя некоторые из них он уже перевел на украинский.

К слову, журналистка Алина Доротюк обратилась к команде артиста с просьбой объяснить его поступок.

Как стало известно, концерт длился 45 минут. За это время, по словам представителей артиста, ALEKSEEV исполнил свои украиноязычные хиты, а также песню на русском по просьбе организаторов концерта. Однако новый вариант "Пьяного солнца" на украинском он исполнил на бис.

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"Это была украиноязычная концертная программа, но по просьбе организаторов песня "Пьяне солнце" сначала прозвучала на языке оригинала, а в конце на бис Никита еще раз исполнил эту же композицию в обновленном виде — на украинском", - пояснили в команде певца.

Также отмечается, что ALEKSEEV не поет свои русскоязычные хиты на концертах, потому что уже перевел их на родной язык.

Напомним, ранее хит Тины Кароль "Шиншилла" перевели на украинский.

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