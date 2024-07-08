Актер появился на публике с возлюбленной.

Знаменитый американский актер Брэд Питт, дочь которого отказалась от его фамилии, впервые появился на публике со своей девушкой - 31-летней дизайнершей ювелирных украшений Инес де Рамон. Пара вместе посетила Гран-при Великобритании в Сильверстоуне.

Как пишет издание Independent, впервые слухи о романе знаменитостей распространились в 2022 году. И только после 2 лет отношений 60-летний актер и дизайнерша появились на публике.

Инес выбрала для важного события голубое платье и черные ботинки. Зато ее возлюбленный решил примерить яркий образ. Брэд выделялся из толпы благодаря своему желтому жакету, светлым брюкам. Это все он дополнил шляпой и очками.

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Стоит указать, что Инес - это первая женщина Питта после скандального развода с Анджелиной Джоли. Ранее о романе звезд рассказывали только инсайдеры, однако сейчас они официально подтвердили отношения.

"По правде говоря, Брэд некоторое время был готов сделать предложение. Он так счастлив с Инес. Брэд встретил ее в идеальный момент, успев повзрослеть после развода", - отмечал инсайдер, пишет Daily Mail.

Переломным моментом в отношениях с Инес стал переезд девушки к актеру несколько месяцев назад. Как рассказывали источники, Питт уверен, что сможет построить крепкий брак с новой возлюбленной.

К слову, процесс развода с Джоли Питт начал еще в 2016 году. Однако до сих пор продолжаются суды о разделе имущества и опеке над детьми. В браке они прожили 5 лет и воспитывают 5 детей. До этого знаменитость был женат на актрисе Дженнифер Энистон.

Брэд известный оскароносный актер, сыгравший роли в культовых лентах, в частности, "Бойцовский клуб", "Скоростной поезд", "Игры разума", "Одиннадцать друзей Оушена", "Мистер и миссис Смит", "Однажды в... Голливуде".

Напомним, ранее дочь Питта и Джоли решила жить с отцом. Стало известно, как на это отреагировала актриса.

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