15-летняя Вивьен не единственная из звездной семьи, кто отказался от фамилии Питта.

Дочь известных голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, который закрутил роман с новой пассией, 15-летняя Вивьен отказалась от фамилии своего отца. Теперь девушка представляется как Вивьен Джоли.

Как пишет издание Daily Mail, звездная дочь помогала своей матери-актрисе продюсировать американский мюзикл "Аутсайдеры". На афише премьеры девочка значится без фамилии Питт.

До этого от фамилии известного отца уже отказалась старшая дочь экс-супругов Захара. Более того, в прошлом году сын Джоли и Питта Пакс опубликовал пості, в котором назвал отца "ужасным человеком", который держит в страхе своих детей, и "за**анцем мирового класса". Тогда актер никак не отреагировал на слова сына, но по словам инсайдеров, Брэд был сильно расстроен.

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Также инсайдеры сообщали, что Анджелина после развода с мужем, постоянно настраивает детей против отца. Однако Питт в хороших отношениях с 18-летней дочерью Шайло. Девушка даже призвала звездных родителей помириться по случаю ее дня рождения, ведь она устала от постоянных судов и конфликтов родных. После совершеннолетия Шайло переехала жить к отцу.

К слову, Джоли и Питт развелись в 2019 году после 5 лет брака. Они воспитывают близнецов Вивьен и Нокс, дочерей Шайло и Захару и сыновей Пакса и Мэддокса.

Напомним, ранее у Анджелины Джоли возник паралич.

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