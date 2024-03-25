Девочке скоро будет 18 лет.

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта - Шайло - заявила, что хочет переехать жить к своему отцу. Об этом пишет издание In Touch Weekly.

Интересно, что девушка не имеет конфликтов со звездной мамой, однако хочет быть ближе к своему папе.

"Шайло не ссорилась с Анджелиной, но ей скоро исполнится 18, и она хочет изменить ситуацию. Кроме того, она обожает Брэда и всегда была папиной дочкой", - рассказывают инсайдеры.

Видео дня

К слову, Брэд Питт, который сейчас живет вместе с новой возлюбленной, по слухам, очень обрадовался решению дочери.

"Брэд был в восторге, когда Шайло рассказала ему эту новость", - добавили инсайдеры.

Реакция Анджелины Джоли на решение дочери

Сама Джоли, которая до сих пор находится в плохих отношениях с бывшим мужем, не в восторге от желания дочери съехать. Однако, поговаривают, что актриса не будет противоречить Шайло, ведь дом Питта находится недалеко от нее.

"Конечно, Анджелина не была счастливой, но она знает, что Шайло теперь взрослая и может принимать собственные решения", - говорят инсайдеры.

К слову, Анджелина и Брэд начали встречаться в 2004-м году, а поженились в августе 2014-го. Однако уже через два года развелись. Причиной такого шага указываются "непримиримые разногласия" между звездными супругами. Всего у пары шестеро детей: приемные Захара, Пакс и Мэддокс и биологические Шайло, Нокс и Вивьен.

Напомним, ранее дочь Джоли и Питта побрила голову.

Вас также могут заинтересовать новости: