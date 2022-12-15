Юная украинская актриса Марина Сердешнюк известна широкой публике по роли в культовом ситкоме. Помимо этого у нее еще было несколько работ.

Марина Сердешнюк - 26-летняя украинская актриса, которую многие знают по роли Кати из "Сватов". Согласно сюжету, Катя - подруга Женьги, дочь Сан Саныча Берковича. Она была актрисой второго плана и появлялась в нескольких сезонах.

Если вспомнить Марину в "Сватах" и посмотреть на ее нынешние фото, то напрашивается очевидный вывод - девушка кардинально изменилась. Она повзрослела, перекрасила волосы, сменила стиль одежды. Это неудивительно, ведь на момент начала съемок ей было 15 лет.

"Сваты" - это первая роль для артистки. После этого она еще снималась в сериалах "Граница Веры", "На линии жизни" и "СидОренко – СидорЕнко". Больше знаковых ролей у Марины Сердешнюк не было, однако девушка все равно ведет публичный образ жизни - на ее блог в Instagram подписаны более 50 тысяч человек. Там она рассказывает о своей жизни.

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Напомним, звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко поддержала войну в Украине и продолжает гастролировать по России, зарабатывая кровавые рубли. Подробнее читайте в материале.

Также УНИАН писал о поддержавших войну актерах легендарного ситкома "Сваты".

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