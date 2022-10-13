К сожалению, после полномасштабного вторжения многие актеры сериала стали на сторону кровожадной войны.

Многие актеры сериала "Сваты" после 24 февраля поддержали Россию и ее кровожадную политику. Звезда сериала Анна Кошмал, которая в своих соцсетях транслирует правду о зверствах оккупантов в Украине рассказала, что практически никто из экс-коллег не звонил ей со словами поддержки. Однако обвинений в поддержке "фашизма" в ее адрес было достаточно.

Федор Добронравов

Известный актер, который сыграл роль Ивана Будько, долго не высказывал свою позицию. Однако в июне этого года он посетил госпиталь, где лежали раненые оккупанты. Он пообщался с ними, поддержал их и подчеркнул, что все непременно будет хорошо.

Видео дня

Отметим, в 2017 году СБУ запретила Добронравову посещать Украину сроком на три года. Тогда запрет был связан с поддержкой актером аннексии Крыма.

Татьяна Кравченко

Сериальная супруга Ивана Будько Валентина, роль которой исполнила дончанка Татьяна Кравченко, также заняла пророссийскую позицию. Так, один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич в комментарии росСМИ рассказал, что ему известна позиция Татьяны Кравченко касательно войны в Украине. По его словам, родившаяся в Донецке актриса не может спокойно наблюдать за тем, как "ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Олеся Железняк

Актриса сыграла роль Ларисы Буханкиной в культовом сериале. Недавно был день рождения Путина, в который она опубликовала видеопоздравление с хвалебными одами в адрес российского президента.

"Я вас очень люблю! Я восхищаюсь вами! Я восхищаюсь тому, как вы держите удар. Я восхищаюсь тем, что у меня и у нашей страны такой президент", - сказала Железняк на видео.

На этот ролик отреагировала Анна Кошмал. Звезду украинских сериалов такая позиция экс-коллеги повергла в шок.

"Остановите землю, я сойду! Леся! Я не могу в это поверить! Твой президент - кровожадный убийца и лжец. Это просто жестяк, бл*ха", - написала Анна, которая в сериале исполнила роль Евгении Ковалевой.

Инна Королева

Не зря говорят, что яблоко от яблони недалеко падает. Сериальная "дочь" Валентины и Ивана Будько Мария, которую сыграла Инна Королева, также поддержала убийственный режим Путина. Она писала Анне Кошмал в Instagram в ответ на ее пост о Железняк.

"Ты президента, случайно, не попутала?" - написала Королева.

Также в день рождения Путина Королева высказала ему благодарность и написала, что в РФ он якобы всем гражданам страны и гостям "позволяет говорить и жить".

Какие актеры "Сватов" поддержали Украину

Как призналась Анна Кошмал, после 24 февраля ей писали всего двое бывших коллег, которые высказались в поддержку.

"Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин – мой жених "сватовский". Они с женой с первого дня меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат", - говорила у себя в блоге Кошмал.

Напомним, звезда "Свтов" Александр Феклистов признался, что испытывает стыд и позор за действия, которые осуществляет сейчас Россия в Украине. В сериале он сыграл роль Александра Берковича.

Вас также могут заинтересовать новости: