После 24 февраля многие актеры культового сериала перестали быть любимчиками публики, поддержав кровожадную политику Кремля.

"Сваты" - культовый ситком студии "Квартал 95". В течение семи сезонов зрители нескольких стран наблюдали за чудаковатой семейкой и с нетерпением ждали выхода нового эпизода. Многие актеры благодаря данному сериалу не просто обрели популярность, а стали настоящими любимчиками публики.

Впрочем, слава не вечна. Особенно если артист поддерживает кровожадную войну, развязанную россиянами в Украине, а именно такую позицию выбрала для себя главная героиня Валюха. Ее сыграла Татьяна Кравченко.

Что Татьяна Кравченко говорит о войне

Сама актриса, которая родилась и выросла в украинском Донецке, публично не высказывала свою позицию, но вот ее коллега, российский актер и один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич, в одном из своих комментариев прессе заявил:

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"Она (Кравченко, - ред) не может спокойно реагировать на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Еще одна звезда "Сватов" Анна Кошмал, которая поддержала родную страну и перешла на украинский язык, говорила ранее, что ей свои слова поддержки высказали не так много бывших коллег. Кравченко в этом списке нет.

"Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин – мой жених "сватовский". Они с женой с первого дня меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат", - комментировала Аня.

Где сейчас Татьяна Кравченко

Судя по ее Instagram-блогу, она активно продолжает выступать на территории страны-агрессора в компании другой открытой путинистки Олеси Железняк. Так, недавно они анонсировали спектакли в Самаре, Калуге, Москве и других городах.

Похоже, от Украины, где звезда родилась и выросла, она отреклась окончательно, поскольку в шапке ее профиля сказано: "Народная артистка России".

Реакция соцсетей

Несмотря на довольные вопли и благодарность актрисе, поддержавшей войну, находятся и комментаторы, которые пытаются открыть Кравченко глаза на правду о войне.

"Что ж вы молчите Татьяна, откройте глаза, посмотрите, как в Украине гибнут невинные люди"

"Интересно, во время съёмок в Украине, по версии России, вы тоже детей ели на обед? Вы - наглые брехуны, покрывающие злодеяния нелюдей"

"Приезжайте на родину! В Донецк! Тёплое гостеприимство гарантировано! Я бы даже сказала ооочень жаркое!! Или расскажите кто бомбил Донбасс 8 лет?! Чьи ракеты разрушали и разрушают дома и забирают жизни мирных людей?"

"Фашистка!"

"Как спится предательской натуре?"

"Позорище. Ничего не забудем. И на ваших руках кровь"

Напомним, кто из звезд "Сватов" поддержал Путина и войну.

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