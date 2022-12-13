"Сваты" - культовый ситком студии "Квартал 95". В течение семи сезонов зрители нескольких стран наблюдали за чудаковатой семейкой и с нетерпением ждали выхода нового эпизода. Многие актеры благодаря данному сериалу не просто обрели популярность, а стали настоящими любимчиками публики.
Впрочем, слава не вечна. Особенно если артист поддерживает кровожадную войну, развязанную россиянами в Украине, а именно такую позицию выбрала для себя главная героиня Валюха. Ее сыграла Татьяна Кравченко.
Что Татьяна Кравченко говорит о войне
Сама актриса, которая родилась и выросла в украинском Донецке, публично не высказывала свою позицию, но вот ее коллега, российский актер и один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич, в одном из своих комментариев прессе заявил:
"Она (Кравченко, - ред) не может спокойно реагировать на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство".
Еще одна звезда "Сватов" Анна Кошмал, которая поддержала родную страну и перешла на украинский язык, говорила ранее, что ей свои слова поддержки высказали не так много бывших коллег. Кравченко в этом списке нет.
"Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин – мой жених "сватовский". Они с женой с первого дня меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат", - комментировала Аня.
Где сейчас Татьяна Кравченко
Судя по ее Instagram-блогу, она активно продолжает выступать на территории страны-агрессора в компании другой открытой путинистки Олеси Железняк. Так, недавно они анонсировали спектакли в Самаре, Калуге, Москве и других городах.
Похоже, от Украины, где звезда родилась и выросла, она отреклась окончательно, поскольку в шапке ее профиля сказано: "Народная артистка России".
Реакция соцсетей
Несмотря на довольные вопли и благодарность актрисе, поддержавшей войну, находятся и комментаторы, которые пытаются открыть Кравченко глаза на правду о войне.
- "Что ж вы молчите Татьяна, откройте глаза, посмотрите, как в Украине гибнут невинные люди"
- "Интересно, во время съёмок в Украине, по версии России, вы тоже детей ели на обед? Вы - наглые брехуны, покрывающие злодеяния нелюдей"
- "Приезжайте на родину! В Донецк! Тёплое гостеприимство гарантировано! Я бы даже сказала ооочень жаркое!! Или расскажите кто бомбил Донбасс 8 лет?! Чьи ракеты разрушали и разрушают дома и забирают жизни мирных людей?"
- "Фашистка!"
- "Как спится предательской натуре?"
- "Позорище. Ничего не забудем. И на ваших руках кровь"
Напомним, кто из звезд "Сватов" поддержал Путина и войну.