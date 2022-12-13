Татьяна Кравченко / кадр из сериала "Сваты"

"Сваты" - культовый ситком студии "Квартал 95". В течение семи сезонов зрители нескольких стран наблюдали за чудаковатой семейкой и с нетерпением ждали выхода нового эпизода. Многие актеры благодаря данному сериалу не просто обрели популярность, а стали настоящими любимчиками публики.

Впрочем, слава не вечна. Особенно если артист поддерживает кровожадную войну, развязанную россиянами в Украине, а именно такую позицию выбрала для себя главная героиня Валюха. Ее сыграла Татьяна Кравченко

Что Татьяна Кравченко говорит о войне

Сама актриса, которая родилась и выросла в украинском Донецке, публично не высказывала свою позицию, но вот ее коллега, российский актер и один из режиссеров сериала "Сваты" Эдуард Радзюкевич, в одном из своих комментариев прессе заявил:

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"Она (Кравченко, - ред) не может спокойно реагировать на то, как ее родная страна превращается в фашиствующее государство".

Еще одна звезда "Сватов" Анна Кошмал, которая поддержала родную страну и перешла на украинский язык, говорила ранее, что ей свои слова поддержки высказали не так много бывших коллег. Кравченко в этом списке нет. 

"Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрюша Бирин – мой жених "сватовский". Они с женой с первого дня меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А все остальные молчат", - комментировала Аня. 

Где сейчас Татьяна Кравченко

Судя по ее Instagram-блогу, она активно продолжает выступать на территории страны-агрессора в компании другой открытой путинистки Олеси Железняк. Так, недавно они анонсировали спектакли в Самаре, Калуге, Москве и других городах. 

Афиша предательницы Кравченко / скриншот
Афиша предательницы Кравченко / скриншот

Похоже, от Украины, где звезда родилась и выросла, она отреклась окончательно, поскольку в шапке ее профиля сказано: "Народная артистка России".

Кравченко окончательно отказалась от Украины / Скриншот

Реакция соцсетей

Несмотря на довольные вопли и благодарность актрисе, поддержавшей войну, находятся и комментаторы, которые пытаются открыть Кравченко глаза на правду о войне. 

  • "Что ж вы молчите Татьяна, откройте глаза, посмотрите, как в Украине гибнут невинные люди"
  • "Интересно, во время съёмок в Украине, по версии России, вы тоже детей ели на обед? Вы - наглые брехуны, покрывающие злодеяния нелюдей"
  • "Приезжайте на родину! В Донецк! Тёплое гостеприимство гарантировано! Я бы даже сказала ооочень жаркое!! Или расскажите кто бомбил Донбасс 8 лет?! Чьи ракеты разрушали и разрушают дома и забирают жизни мирных людей?"
  • "Фашистка!"
  • "Как спится предательской натуре?"
  • "Позорище. Ничего не забудем. И на ваших руках кровь"

Напомним, кто из звезд "Сватов" поддержал Путина и войну.

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