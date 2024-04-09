Злата Митчелл стала обладательницей элитного внедорожника.

Дочь известной украинской телеведущей и преподавательницы этикета Ольги Фреймут, Злата Митчел показала свое новое элитное авто. Девушка, которой недавно исполнилось 18 лет, в своем Instagram опубликовала "истории" с новым автомобилем.

Митчел призналась, что стала обладательницей дорогого авто белого цвета. Теперь звездная дочь будет ездить за рулем внедорожника. Девушка опубликовала фото таким образом, что не видно, какой марки авто. Однако по эмблемам на дисках стало понятно, что это Mercedes-Benz.

Злата лаконично подписала свою "историю", где заявила, что машина на фото принадлежит ей.

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"Она моя", - написала девушка под фото.

Дочь телеведущей уже успела проехаться за рулем внедорожника. Она также показала, как выглядит салон ее авто.

К слову, недавно Ольга Фреймут поздравила свою старшую дочь с 18-летием. В день рождения девушки звезда опубликовала архивное фото, где Злата еще совсем маленькая. Знаменитость пожелала счастья дочери и написала, что счастлива быть ее мамой.

Напомним, ранее дочь Ольги Фреймут выехала из Украины. Стало известно, что Злата находится в Испании.

Также мы писали о том, что телеведущая Ольга Фреймут сообщила о смерти близкого человека.

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