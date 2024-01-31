Женщина написала об этом в соцсети.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут, которая известна телевизионными шоу "Подъем", "Шоумания", "Кто сверху?", "Ревизор" и другими проектами, сообщила о потере близкого человека. У женщины умер дедушка Николай. Ему было около 95 лет.

"Дедушка Николай. Сегодня его не стало...", - написала Фреймут, выложив совместное фото с дедушкой у себя в Instagram.

Причину смерти женщина не написала.

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Что известно о дедушке Ольги Фреймут

В 2019 году телеведущая была с дедушкой на фотосессии одного из глянцевых журналов "Harper's Bazaar Ukraine". Тогда они были одеты в аутентичные наряды и стояли на фоне старого дома. Ольга держала дедушку за руку и улыбалась.

Далее стало известно, что фотография, которую сделала Соня Плакидюк, стала одной из иллюстраций для книги "Бойковская свадьба". Ольга Фреймут рассказывала, что дедушка был поражен рабочим процессом и впервые в жизни ему наносили грим на лицо.

Напомним, недавно о смерти родной бабушки сообщил победитель шоу "Холостячка" и сценарист Александр Эллерт. Мужчина не смог попрощаться с бабушкой, ведь сейчас находится в США.

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