Злата Митчелл - старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут - уехала из Украины. Девушка отмечала Новый год в Испании. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с торжества.
На снимках Злата предстала в леопардовом платье длины макси и черных босоножках на высоком каблуке. Девушка позировала возле зеркала, в коридоре квартиры.
На лицо Злата нанесла легкий макияж в коричневых оттенках, который и стал логическим завершением ее образа.
"2024 не может меня обидеть. Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни", - подписала кадры Митчелл.
Стоит отметить, что еще недавно Злата была в Украине, куда прилетела из США, где живет и учится последнее время.
Как отреагировали пользователи сети
- "Злата, какая же ты шикарная"
- "Красотка"
- "Великолепная девушка"
Напомним, ранее 17-летняя дочь Фреймут показала милое фото с бойфрендом. Они вместе провели время в США.