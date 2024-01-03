Злата Митчелл сейчас находится в Испании.

Злата Митчелл - старшая дочь телеведущей Ольги Фреймут - уехала из Украины. Девушка отмечала Новый год в Испании. На своей странице в Instagram она опубликовала фото с торжества.

На снимках Злата предстала в леопардовом платье длины макси и черных босоножках на высоком каблуке. Девушка позировала возле зеркала, в коридоре квартиры.

На лицо Злата нанесла легкий макияж в коричневых оттенках, который и стал логическим завершением ее образа.

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"2024 не может меня обидеть. Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни", - подписала кадры Митчелл.

Стоит отметить, что еще недавно Злата была в Украине, куда прилетела из США, где живет и учится последнее время.

Как отреагировали пользователи сети

"Злата, какая же ты шикарная"

"Красотка"

"Великолепная девушка"

Напомним, ранее 17-летняя дочь Фреймут показала милое фото с бойфрендом. Они вместе провели время в США.

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