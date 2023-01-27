Муж Пугачевой записал новое видео.

Юморист Максим Галкин шокировал фанатов своей внешностью. Он анонсировал новые концерты в Грузии, однако многих поклонников заинтересовало совсем не это.

На новом видео, которое муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram, он выглядит свежим и помолодевшим. Галкин улыбался на камеру и действительно казалось, что он "сбросил" 10 лет.

Как отметили в комментариях, мужу Пугачевой явно пошла на пользу жизнь не в России. Некоторые усомнились в том, что Галкин на самом деле помолодел.

Видео дня

По мнению комментаторов, юморист мог использовать специальные фильтры.Также они написали:

"Максим вы прям помолодели , наверно израильский климат так влияет",

"Я не понял, Максим в прошлое улетел или жизнь в России так старит?",

"Алла Борисовна помолодела на глазах, Максим Галкин выглядит как мальчик. Это Израиль так лечит или Россия так калечит?",

"Может сократить фильтры, уже даже не внук своей жены. Как сложно жить, не принимая себя",

"Максим, выглядите на 25".

Максим Галкин - что муж Пугачевой говорит о войне РФ против Украины

Галкин стал одним из первых артистов РФ, который высказался о полномасштабной войне против Украины. Он выступил против агрессии Путина, после чего выехал в Израиль. Сейчас он со своими детьми и женой не планируют возвращаться в Россию.

Осенью 2022 года Галкина в России признали "иноагентом". Муж Пугачевой отметил, что будет считать это наградой, однако у властей РФ явно есть проблемы поважнее, чем он. Не так давно юморист перешел на украинский язык и прокомментировал свою связь с артистами-путинистами. А в начале января 2023 года Галкин на сцене в Дубае воскликнул "Героям слава!".

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