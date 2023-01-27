Юморист Максим Галкин шокировал фанатов своей внешностью. Он анонсировал новые концерты в Грузии, однако многих поклонников заинтересовало совсем не это.
На новом видео, которое муж Аллы Пугачевой опубликовал в своем Instagram, он выглядит свежим и помолодевшим. Галкин улыбался на камеру и действительно казалось, что он "сбросил" 10 лет.
Как отметили в комментариях, мужу Пугачевой явно пошла на пользу жизнь не в России. Некоторые усомнились в том, что Галкин на самом деле помолодел.
По мнению комментаторов, юморист мог использовать специальные фильтры.Также они написали:
- "Максим вы прям помолодели , наверно израильский климат так влияет",
- "Я не понял, Максим в прошлое улетел или жизнь в России так старит?",
- "Алла Борисовна помолодела на глазах, Максим Галкин выглядит как мальчик. Это Израиль так лечит или Россия так калечит?",
- "Может сократить фильтры, уже даже не внук своей жены. Как сложно жить, не принимая себя",
- "Максим, выглядите на 25".
Максим Галкин - что муж Пугачевой говорит о войне РФ против Украины
Галкин стал одним из первых артистов РФ, который высказался о полномасштабной войне против Украины. Он выступил против агрессии Путина, после чего выехал в Израиль. Сейчас он со своими детьми и женой не планируют возвращаться в Россию.
Осенью 2022 года Галкина в России признали "иноагентом". Муж Пугачевой отметил, что будет считать это наградой, однако у властей РФ явно есть проблемы поважнее, чем он. Не так давно юморист перешел на украинский язык и прокомментировал свою связь с артистами-путинистами. А в начале января 2023 года Галкин на сцене в Дубае воскликнул "Героям слава!".