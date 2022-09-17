Муж Пугачевой отметил, что у властей РФ явно есть проблемы поважнее, чем он.

Поддержавший Украину Максим Галкин иронично отреагировал на то, что в РФ его признали "иноагентом". Муж Аллы Пугачевой посмеялся над странным решением Кремля и отметил, что будет считать новое "звание" наградой.

На своей странице в Instagram Галкин прокомментировал ситуацию и добавил, что он занимается юмором, а не политикой.

Муж Пугачевой рассказал, что высмеивает политику уже 28 лет. По словам Галкина, высказывать свое мнение и делиться тем, что его волнует, - его неотъемлемое право.

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"Это же нормально. Я не торгую своим мнением, я им делюсь. Говорю о том, что меня волнует и буду говорить. И считаю, что это мое неотъемлемое право, закрепленное в конституции, так же как и право на труд, в котором мне сейчас отказывают только потому, что у меня есть мнение, отличное от общепринятого", - отметил юморист.

Галкин также "подколол" российскую власть за то, что сейчас у политиков явно есть проблемы куда важнее, чем он. По словам мужа Пугачевой, признание себя "иноагентом" он будет воспринимать в качестве награды.

"Иноагентом я себя не считаю, но так как я нахожусь в компании очень уважаемых людей, то буду считать это некой наградой и торжественно шлепать у себя на лбу этот знак... Иногда меня даже удивляет, потому что мне кажется, что у власти сейчас должны быть другие заботы, нежели борьба со мной как с иноагентом. Но столько лжи про мои концерты, про то, что я говорю... Но, на чужой роток не накинешь платок", - добавил муж Пугачевой.

Напомним, ранее стало известно, что Галкина в России признали "иноагентом". Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список минюста РФ.

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