Комик выложил видео с концерта группы "Би-2", который посетил вместе с Аллой Пугачевой.

Российский юморист Максим Галкин показал видео с концерта известной группы "Би-2". Мероприятие состоялось в Тель-Авиве, куда он пошел вместе с женой Аллой Пугачёвой.

Несмотря на то, что Максим сразу после 24 февраля открыто поддержал Украину и заявил о своей позиции против войны, у поклонников все же остались к нему вопросы. Например, сейчас подписчица из Украины спросила у комика о том, почему он до сих пор в Instagram подписан на артистов-путинистов.

"Все, конечно, хорошо, но вопрос. Почему вы до сих пор подписаны на Гагарину, Газманова, Бабкину, Долину, Баскова и других "людей", поддерживающих войну? А они на вас…" - написала девушка на украинском.

Видео дня

Максим решил перейти на украинский и ответил (орфография сохранена):

"Спасибі за питання. Бути підписаним – не означає, бути з ними згодним. І не означає, що я продовжую спілкуватися з ними. Були в моєму житті випадки, коли передоплата означала підтримку, але в цій ситуації це не так. Від мене деякі колеги/друзі відписалися – не хочу бути дріб'язковим і подібним до них. Спостерігаю глибину падіння".

Как Максим Галкин поддерживает Украину

Еще весной он заявил, что часть средств со своей концертной деятельности он будет передавать в поддержку украинскому народу, который страдает из-за кровожадной политики Кремля. За это и другие антивоенные высказывания Галкин был признан "иноагентом" на территории родной страны.

К слову, Алла Пугачева хоть и нечасто высказывается, но ее позиция довольно понятно. Недавно она была внесена в список "100 женщин 2022" года от ВВС. Издание указало, что звезда российской эстрады высказалась против войны, развязанной РФ.

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