Российский комик, поддержавший Украину, попал в обновленный список минюста РФ.

Министерство юстиции России признало российского комика Максима Галкина "иностранным агентом". Утверждается, что комик ведет политическую деятельность и получает за это деньги от Украины.

Отметим, после того, как РФ полномасштабно вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года Максим Галкин неоднократно высказывался о том, что именно по приказу Кремля бомбят мирные украинские города.

Сам комик с женой Аллой Пугачевой и детьми выехал в Израиль, но сейчас супруга и малыши вернулись назад в Москву. Сам Галкин гастролирует с концертами по миру. Весной он заявлял, что будет отдавать часть прибыли на помощь украинцам, пострадавшим из-за войны.

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Ранее Алла Пугачева заявляла, что если на ее супруга заведут уголовное дело, то она это так не оставит.

"Если на Максима заведут дело, тогда я начну говорить и уже не остановлюсь", - высказалась Примадонна.

Напомним, Галкина остро раскритиковали за то, что его дети учатся в России.

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