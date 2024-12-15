Судьи уже отреагировали на апелляцию от сына Дениса.

После новости о том, что у предательницы Таисии Повалий конфисковали машину, права на 9 песен и имущество в Украине, ее сын подал апелляцию в суд.

Оказалось, что Денис Повалий выступил против санкций и захотел бороться за права матери-путинистки. Более того, к этому он решил подключить своего 5-летнего сына Демьяна и умолять суд изменить свое решение.

Недавно появилось видео в сети, на котором внук предательницы Повалий попросил судей не забирать имущество бабушки в Украине.

"Уважаемый суд, пожалуйста, не забирайте у меня дом. Там живет моя собака и огород. Я там сделал свои первые шаги. Я очень люблю Украину и хочу вернуться в мой дом", - жалостливо сказал мальчик на видео, которое опубликовал его отец.

Реакция суда

Но такие методы сына предательницы никак не повлияли на Апелляционную палату ВАКС, куда Денис подавал свою жалобу. Поэтому судьи написали такой официальный ответ на апелляцию мужчины:

"Суд первой инстанции применил к указанному лицу санкцию, предусмотренную п. 1-1 ч. 1 ст. 4 ЗУ "О санкциях" и взыскал в доход государства активы, принадлежащие бывшей народной артистке Украины и активы, в отношении которых она может прямо или косвенно совершать действия, тождественные распоряжению. С этим решением не согласилось третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора и подало апелляционную жалобу. По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты оставила без изменений решение ВАКС, а апелляционную жалобу третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - без удовлетворения".

К слову, Денис Повалий выехал из Украины еще в начале полномасштабной войны. Сейчас он находится в Валенсии, а его мама Таисия Повалий продолжает жить и зарабатывать кровавые рубли в стране-агрессоре и поддерживает диктатора.

Напомним, ранее Повалий назвала войну в Украине просто "ссорой" и размечталась о дружбе с украинцами.

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