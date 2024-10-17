Предательница неожиданно решила спеть на украинском.

Известная певица Таисия Повалий, которая предала Украину и стала на сторону Кремля, снова наговорила бред о полномасштабном вторжении. Артистка размечталась о "примирении народов" и анонсировала двуязычный музыкальный альбом.

В российских Telegram-каналах распространяться заявление путинистки, что она планирует выпустить новые песни, которые будут написаны на двух языках: украинском и русском.

Таким образом предательница стремится помирить два народа и называет это своей "главной целью". Более того, говоря об этом, Повалий попыталась выдавить из себя наигранные слезы, чтобы продемонстрировать, как сильно якобы ее беспокоит тема войны.

"Таисия Повалий хочет выпустить российско-украинский альбом, в котором будет половина песен на русском и половина на украинском языке! Певица хочет, чтобы все помирились. Обратите внимание, Таисия говорит, в прямом смысле, со слезами на глазах", - написали в подписи к видео.

В дополнение, Таисия заговорила по принципу кремлевской пропаганды и отметила, что украинцев и россиян "поссорили специально". Поэтому она стремится снова подружить народы "назло всем". Кроме того, нападение оккупантов на Украину, их убийства и разрушения на ее родине, она называет просто "ссорой".

"Я хочу выпустить российско-украинский альбом, то есть половина песен русскоязычных, половина украиноязычных. Я хочу, чтобы мы снова начали дружить. Это моя самая главная задача", - выдала путинистка.

К слову, в 2023 году Повалий, которая уже 10 лет живет в стране-агрессоре, официально стала гражданкой РФ. Теперь она регулярно высказывается о войне и подпевает российским пропагандистам.

Напомним, ранее Повалий выдала очередное циничное заявление о войне в Украине. Певица назвала Россию своей родиной и призвала помогать оккупантам.

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